Uppgifter: Eriksen tackar nej till kontraktsförlängning

Christian Eriksen har ett och ett halvt år kvar på sitt kontrakt med Tottenham – därefter kan han lämna klubben gratis. Spurs-tränaren Mauricio Pochettino har tidigare berättat att han gärna ser dansken spela i Londonlaget en längre tid framöver.

– Eriksen är viktig för Tottenham. Du vill att sådana spelare ska vara med dig, men han har all rätt att göra vad han vill. Det vore fantastiskt om han ville binda sig till klubben på lång sikt. Han är lycklig här. Det är inte bara i våra händer, sa Pochettino enligt BBC för drygt två veckor sedan.

Enligt uppgifter till spanska AS talar mycket för att Eriksen inte kommer att förlänga sitt avtal med Tottenham. En källa till tidningen berättar att det ett nytt avtal just nu är “väldigt, väldigt svårt” att komma överens om. Samtidigt berättar källan för AS att Eriksen ser Real Madrid, som han ryktats till, som en väldigt stor klubb och att “det vore en ära för honom att spela på Bernabéu”. AS källa berättar dock att en övergång till Real Madrid inte är sannolik i januari.