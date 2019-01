Genoas succéanfallare uppges klar som Higuains ersättare i Milan

Gonzalo Higuain kommer av allt att döma lämna Milan (där han är på lån från Juventus) för Chelsea. Som ersättare rapporterar The Guardian den italienska klassikerklubben kommer att värva in Genoas succéanfallare Krzysztof Piatek. Den italienske reportern Fabrizio Romano, som bland annat skriver i The Guardian, skriver att Milan har nått en överenskommelse med Genoa gällande Piatek och att köpet kommer att kosta klubben 35 miljoner euro, drygt 350 miljoner svenska kronor.

Den 23-årige anfallaren har gjort succé för Genoa den här säsongen och gjort 13 mål på 19 matcher i Serie A.

Tidningen skriver att parterna kommer att göra klart affären under tisdagen, då polacken reser till Milano för att genomföra läkarundersökningen. Anfallaren väntas skriva under ett femårsavtal.