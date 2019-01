Helsingborgs IF har just nu Jonathan Palacios, 27, på provspel hos sig. Colombianen kommer att träna med laget under torsdagen och fredagen samt vara i lagets träningsmatch mot FC Helsingör i helgen.

Enligt Helsingborgs hemsida är Palacios yttermittfältare, alternativt anfallare. Han har tidigare spelat i den peruanska högstaligan för Club Alianza Atletico Sullana och i den colombianska högstadivisionen för Club Alianza Atletico Sullana.