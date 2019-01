Officiellt: Monaco förstärker anfallet - lånar in Atlético-ytter

Monaco har den här säsongen haft det tufft i Ligue 1. Den franska storklubben, som under 2017 blev ligamästare och under förra säsongen blev tvåa, sparkade i oktober tränaren Leonardo Jardim och tog in Arsenal-legendaren Thierry Henry som ny huvudtränare. I veckan blev det ett nytt skifte, då Henry fick sparken och Jardim återvände för att bli ny tränare i klubben igen.

Tidigare i januari kom bland annat Cesc Fabregas in från Chelsea – och nu är nästa nyförvärv på plats i klubben. Monaco meddelade i dag att Gelson Martins, 23, ansluter på lån över den resterande delen av säsongen från Atlético Madrid och La Liga.

– Jag är väldigt glad över att komma till Monaco. Jag ser fram emot att komma ut på planen, träffa mina nya lagkamrater och hjälpa laget, säger Martins i en kommentar på klubbens hemsida.

Martins har under den här säsongen haft svårt att ta plats i Atlético Madrids startelva och är endast noterad för åtta framträdanden i La Liga. Nu ska han hjälpa 19:e-placerade Monaco att klara nytt kontrakt i den franska högstaligan.