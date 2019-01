Uppgifter: Denis Suárez nära att lånas ut till Arsenal

Denis Suárez rapporteras vara nära att lånas ut från Barcelona till Arsenal under resterande delen av säsongen. Enligt tidningen The Guardian diskuterar parterna dessutom en eventuell option som gör att Arsenal ska kunna köpa loss Barcelona-spelaren efter säsongen – och enligt tidningen är det just optionen som är det sista hindret innan affären kan gå igenom.

Radiokanalen Cope, baserad i Barcelona, uppger å sin sida att ett lån till Arsenal är klart.

Denis Suárez spelade under Arsenals manager Unai Emery i Sevilla 2014-2015. Under säsongen i Barcelona har han fått sparsamt med speltid, totalt har det bara blivit två korta inhopp i ligaspelet, två i Champions League och fyra matcher i Copa del Rey den här säsongen.