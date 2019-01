Uppgifter: Juventus och Dortmund budar på Chelsea-back

Chelseas danske mittback Andreas Christensen, 22, fick under förra säsongen stort förtroende av Antonio Conte och var mer eller mindre ordinarie i lagets startelva under hela säsongen. Sedan Maurizio Sarri kom in i klubben har däremot danskens situation förändrats och hittills är han endast noterad för en ligamatch den här säsongen.

Nu rapporterar engelska tidningen The Sun om bud på backen från Italien och Tyskland. Det är Juventus och Borussia Dortmund som båda ska vara intresserat av att få in backen innan transferfönstret slår igen på torsdag.

Christensen lämnade i tidiga år Bröndby för spel i Chelseas akademi. Mellan sommaren 2015 och 2017 var han utlånad till Borussia Mönchengladbach för spel i Bundesliga. Dansken har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2022.