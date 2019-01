Uppgifter: Monacos nästa förvärv - Dortmund-mittfältare på lån

Monaco har den här säsongen haft det tufft i Ligue 1. Den franska storklubben, som under 2017 blev ligamästare och under förra säsongen blev tvåa, sparkade i oktober tränaren Leonardo Jardim och tog in Arsenal-legendaren Thierry Henry som ny huvudtränare. I veckan blev det ett nytt skifte, då Henry fick sparken och Jardim återvände för att bli ny tränare i klubben igen.

Tidigare i januari värvade klubben bland annat Cesc Fabregas och i veckan kom Gelson Martins in på lån från Atlético Madrid. Snart kan nästa nyförvärv vara i hamn.

Tyska Sky uppger att Monaco är nära att låna in Borussia Dortmunds japanske mittfältare Shinji Kagawa över den resterande delen av säsongen. I låneavtalet ska det dessutom finnas en option för köp efter säsongens slut.

Kagawa har kontrakt med Dortmund fram till sommaren 2020, men är den här säsongen endast noterad för två ligamatcher i Tyskland. Japanen är inne på sin andra sejour i klubben, då han återvände till Dortmund från Manchester United sommaren 2014.