Uppgifter: Chelsea tar upp kampen med United om Pochettino

Manchester United sparkade i höstas José Mourinho och ersatte portugisen med Ole Gunnar Solskjær på tillfällig basis med ett avtal till maj. Ännu är det inte klart om det blir norrmannen som fortsätter efter den här säsongen eller om det möjligen kommer in en ny huvudtränare, vilket bland annat ryktas vara Mauricio Pochettino.

Nu uppger Daily Express att United får sällskap av Chelsea i jakten på Tottenham-tränarens underskrift i sommar. Tidningen uppger att Maurizio Sarri, som är under press efter en mindre dipp i ligan, kan få sparken efter säsongen om han inte ordnar en Champions League-plats, vilket skulle öppna för Pochettino. Sarri ska under senaste tiden haft kontakt med Chelseas ägare Roman Abramovitj via textmeddelanden, där han fått beskedet om att det förväntas just Champions League-fotboll nästa säsong.

Real Madrid har också tidigare uppgetts vara intresserat av att ta in Pochettino som ny huvudtränare till nästa säsong.

Chelsea hade i januari två tunga förluster mot Arsenal och Bournemouth, men vände i går trenden med 5-0-seger mot Huddersfield Town på Stamford Bridge.