Uppgifter: Tottenham intresserat av Liverpool-anfallare

Liverpools engelska anfallare Daniel Sturridge bildade under säsongen 2013/2014 ett sylvasst anfallspar ihop med Luis Suarez i den engelska storklubben och stod för 21 mål under säsongen i Premier League. Sedan dess har det gått sämre för anfallaren och under Jürgen Klopps ledning har förtroendet varit lågt, vilket lett till knapp speltid.

Sturridge var under förra vårsäsongen utlånad till West Bromwich och har under den här säsongen åter fått knapp speltid och mestadels genom inhopp. I sommar går anfallarens kontrakt ut och det ser därmed inte ut att bli ett nytt avtal med Liverpool.

Nu rapporterar i stället engelska tidningen Daily Mirror att Tottenham är intresserat av att knyta till sig Sturridge gratis i sommar, men till en lön värd 120 000 pund i veckan, drygt 1,4 miljoner kronor. Han kan därmed bli en “back-up” till givna förstaalternativet Harry Kane på anfallspositionen i laget.

Sturrdige anslöt under sommaren 2013 från Chelsea till Liverpool och är den här säsongen noterad för fyra mål och en assist på 20 matcher i alla turneringar.