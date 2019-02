Uppgifter: Chelsea vill ha Zidane om Sarri får sparken

Chelsea har haft en svajig period den senaste tiden och efter 5-0-segern mot Huddersfield för två helger sedan fick man stryk mot Manchester City med hela 6-0 i söndags. Efter storförlusten mot de himmelsblå så sitter nu Maurizio Sarri löst, enligt The Sun. Tidningen uppger att den nuvarande tränaren är så pass pressad att klubben nu tittar på eventuella ersättare. Ett namn ska vara mer intressant än de andra – Zinedine Zidane. Enligt The Sun finns det ett växande stöd i klubben att ta in Zidane och att samtal intensifierats den senaste veckan.

Zidane har just nu inget uppdrag efter att han lämnade Real Madrid förra säsongen. Maurizio Sarri tillträdde som Chelsea-tränaren förra sommaren.