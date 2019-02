Uppgifter: Ranieri får sparken från Fulham

Claudio Ranieri ledde Leicester till en smått sensationell Premier League-titel säsongen 2015-2016. Säsongen därefter gick det dock desto tyngre för den italienske tränarveteranen och i februari 2017 fick han sparken från klubben.

Därefter tog han över Nantes, men efter en säsong i klubben lämnade han Frankrike och var till i november 2018 utan klubb. Då fick han ansvaret att försöka få Premier League-klubben Fulham på rätt köl, då klubben tidigare avskedat Slaviša Jokanović till följd av dåliga resultat.

Ranieri-effekten har dock uteblivit och när klubben snart går in i mars ligger man näst sist i Premier League. Och då kan Ranieri redan efter bara ett par månader få sparken från klubben. Efter 2-0-förlusten mot Southampton i onsdags sa den Ranieri att han är medveten om att han är satt under hård press och enligt The Sun kommer klubben att avskeda italienaren i dag.