Uppgifter: Hammarby intresserat av Bournemouth-mittfältare

Hammarby har inte lång tid på sig kvar att värva spelare, då det svenska transferfönstret slår igen den 4 april, men nu uppger Twitter-kontot “MLS Transfers” att Stockholmsklubben är intresserat av Bournemouths amerikanske innermittfältare Emerson Hyndman, 22, som uppges vara desperat över att få speltid i ett seniorlag.

Hyndman anslöt under 2016 till Bournemouth från Fulham, men har sedan dess inte tagit en plats i laget och var först utlånad till Rangers under våren 2017 innan han under förra hösten åter blev utlånad till Skottland, men för spel i Hibernian.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson dementerar däremot intresse för spelaren.

– Det stämmer inte, säger han till Fotbollskanalen.

Hyndman har bland annat 25 Championship-matcher med Fulham och en Premier League-match med Bournemouth på meritlistan.

Hyndman har kontrakt med Bournemouth till sommaren 2020.