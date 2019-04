PSG förbereder bud på Napoli-mittfältare - som kan fyrdubbla lönen

Paris Saint-Germain har sedan tidigare uppgetts vara nära att värva in Ander Herrera, som just nu tillhör Manchester United. Nu kan också nästa mittfältare vara på väg in till den franska huvudstadsklubben.

Football-Italia, som hänvisar vidare till Gazetta dello Sport, skriver att PSG förbereder ett bud på 70 miljoner euro, omkring 730 miljoner kronor, på Napoli-mittfältaren Allan.

Om affären går i hamn skulle det också innebära att Allans lön fyrdubblades. Från två miljoner euro per år, till åtta miljoner euro per år.