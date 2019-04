Uppgifter: Liverpool-ikon tar över australisk klubb

Robbie Fowler gjorde under sin spelarkarriär över 300 matcher för Liverpool och var bland annat med och lyfte fem cuptitlar med i klubben. Under 2012 avslutade den tidigare anfallaren däremot karriären i Muangthong United, men var även under perioden i klubben tränare för laget.

Nu rapporterar Sky Sports att Fowler är nära ett nytt uppdrag. Han förväntas ta över australiska klubben Brisbane Roar och ska presenteras i samband med torsdagens match mot Adelaide United i den australiska högstaligan. Vidare gör uppgifterna gällande att förre Everton-mittfältaren Tony Grant blir assisterande tränare till Fowler i klubben.

Brisbane Roar är just nu nästjumbo i den australiska ligan.