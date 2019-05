United uppges ha nobbat De Ligt-värvning förra sommaren - av rädsla för att han skulle bli tjock

Matthijs De Ligt är bara 19 år gammal, men är redan lagkapten för ett Ajax som var minuter ifrån att gå hela vägen till Champions League-final tidigare i veckan. De Ligt är en eftertraktad mittback som har kopplats ihop med flera europeiska storklubbar.

Manchester United är en av klubbarna som uppges intresserade av att värva holländaren, och nu skriver engelska Mirror att man hade chansen att värva honom redan förra sommaren – men avstod.

Enligt tidningen ville dåvarande tränaren José Mourinho värva De Ligt, men klubben lade in sitt veto efter att scouten Marcel Bout, som scoutat De Ligt under en längre tid och rekommenderat honom för United, påpekat att Matthijs far är överviktig och att det därför finns en risk att samma sak ska hända sonen, och att han därför skulle kunna tappa snabbhet och styrka.

Enligt Mirror ser De Ligt nu ut att följa lagkamraten Fenkie De Jong och gå till Barcelona i stället, och Uniteds mittbacksjakt ser ut att få fortsätta på annat håll.