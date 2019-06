Uppgifter: Dortmund vill ha över hundra miljoner för Isak

Borussia Dortmund har bestämt sig för vad man kräver för att släppa Alexander Isak. Enligt den spanska tidningen AS vill man ha tio miljoner euro för att släppa sin svenske anfallstalang. Fotbollskanalen har sedan tidigare rapporterat om intresset från La Liga-klubben Real Sociedad och ska man köpa loss svensken krävs alltså drygt 100 miljoner svenska kronor.

Tidningen skriver att parterna förhandlat intensivt under flera dagars tid men att det just för tillfället inte händer så mycket då Isak som bekant befinner sig på landslagssamling med Blågult och ska spela EM-kval mot Spanien under tisdagen.

Isak själv, på frågan om hur den spanska fotbollen skulle kunna passa honom:

– Det skulle inte sitta så fel, de spelar fin fotboll, men nu är det landslag, så allt sådant där får man ta efteråt.

Dortmund själva gav över 100 miljoner för svensken då han köptes från AIK, enligt uppgifter i boken “Allsvenskan enligt Lundh”.

Spanien-Sverige sänds på TV4 och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00 under måndagen.