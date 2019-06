Uppgifter: Lukaku på väg bort - och United ställer in siktet på Brooks

Romelu Lukakus dagar i Manchester United kan vara räknade. Tidigare har tidningen La Gazzetta dello Sport rapporterat att belgaren ska varit överens med Inter om sitt personliga kontrakt – och det är uppgifter som även tabloiden The Sun skriver om under torsdagen. Enligt tidningen får anfallaren en lön på 180 000 pund i veckan, motsvarande drygt 2,1 miljoner svenska kronor. The Sun skriver att han ”kan lämna Manchester United för 75 miljoner pund”.

Samtidigt uppges United uppvakta Bournemouths David Brooks. Enligt tidningen är Bournemouth dock inte speciellt sugna på att sälja och man vill i så fall ha 50 miljoner pund för den 21-årige walesaren. Den offensive mittfältaren gjorde i fjol sju mål på 30 matcher i Premier League.