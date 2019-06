BBC: Manchester United överens med Crystal Palace - värvar högerback

Manchester United har under en längre tid rapporterats vara både intresserat av och nära att värva Crystal Palaces engelske försvarare Aaron Wan-Bissaka, 21. Senast under tisdagen uppgav ansedda The Times att United är övertygat om en överenskommelse och att spelaren förväntas läkarundersökas vid hemkomst från U21-EM.

Nu verkar nästa steg vara taget i processen fram till ett offentliggörande av affären.

Trovärdiga BBC uppger att Manchester United nu har nått en överenskommelse med Crystal Palace om högerbacken. Affären rapporteras vara värd 50 miljoner pund, drygt 590 miljoner kronor, och Wan-Bissaka planeras läkarundersökas innan han går på semesterledighet.

BBC skriver vidare att United ska ha erbjudit 21-åringen ett “långtidskontrakt” med en lön värd över 80 000 pund i veckan, drygt 940 000 svenska kronor i veckan.

Wan-Bissaka gjorde under förra säsongen fyra assist på 39 matcher för Crystal Palace i alla turneringar. Högerbacken kom, som elvaåring, till Palaces akademi och gjorde under 2018 debut för klubbens A-lag.