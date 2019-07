Officiellt: Premier League-nykomling värvar mittfältare - sätter nytt transferrekord

Sheffield United slutade under förra säsongen tvåa i Championship och blev därmed uppflyttat till Premier League. Nu har klubben börjat rusta inför nästa säsong och meddelade under onsdagseftermiddagen att förre Arsenal-talangen Luke Freeman kommer in för ett kontrakt över tre år. Sheffield United meddelar också att värvningen är klubbens största någonsin vad gäller övergångssumma, men går inte ut med hur stor övergångssumman är.

Freeman kommer senast från Queens Park Rangers och spel i Championship. Förra säsongen gjorde 27-åringen åtta mål och sex assist på 43 matcher i den engelska andradivisionen. Freeman tillhörde i flera år Arsenals reservlag, men blev under den tiden mestadels utlånad till klubbar i lägre divisioner i England.