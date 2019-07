Officiellt: Milan värvar vänsterback från Real Madrid

Milan värvar 21-årige Theo Hernandez från Milan, det meddelade den italienska klubben under lördagen. Gazetta dello Sport rapporterade för ett par veckor sedan att vänsterbacken kommer att lånas in under den kommande säsongen, men att det finns en obligatorisk klausul för ett köp på 20 miljoner euro om ett år.

Spanjoren påstås skriva ett fyraårskontrakt med den italienska klubben. Han har hunnit med 23 matcher för den spanska storklubben och spenderade förra säsongen på lån i Real Sociedad.