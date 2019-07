AFC-tränaren bekräftar intresse för MFF-talang: "En bra spelare"

Malmö FF-talangen Pavle Vagic, 19, blev inför den här säsongen utlånad till Mjällby AIF för spel i superettan under säsongen 2019, men redan under måndagen stod det klart att lånet avbryts i förtid. Mjällbys sportchef Hans Larsson berättade för Kvällsposten att det är med anledning av att 19-åringen under hösten ska lånas ut till en allsvensk klubb.

Nu bekräftar AFC Eskilstuna-tränaren Nemanja Miljanovic intresse för Vagic och säger att det “är aktuellt” för föreningen att låna in mittfältaren.

– Det är aktuellt, han är en bra spelare. Sedan får vi se. Vi vet att vi kommer att få in nyförvärv men sedan kan det också bli så att någon spelare lämnar truppen, säger han enligt Expressen.

Vagic är under den här säsongen noterad för två mål på nio matcher i superettan.