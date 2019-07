De Ligt i träning med Ajax efter Juventus-ryktena

Matthijs de Ligt ser av allt att döma ut att lämna Ajax i sommar. Det har ryktats om Barcelona och PSG, men Juventus ser nu ut som den mest troliga destinationen för den unge mittbacken, då agenten Mino Raiola nyligen bekräftade att man var överens om Turin-klubben om de personliga detaljerna i kontraktet. Det ser ut som att det enda som återstår är att Juventus och Ajax ska komma överens om prislappen.

De Ligt har dock inte checkat ut helt från Ajax ännu. När Ajax i går drog igång försäsongen fanns 19-åringen på plats, vilket visas av bilder på klubbens Twitterkonto.

The boys are back on the pitch!

Your mood: __________🖊😏#PreSeason 🇳🇱 pic.twitter.com/yYDSAsQ6LK

