Molde-svensk skriver nytt kontrakt: "En av de viktigaste brickorna att få på plats"

Tidigare svenske U21-landslagsmålvakten Andreas Linde, som under vintern 2015 lämnade Helsingborgs IF för spel i norska toppklubben Molde FK, har under senaste tre säsongerna varit klar förstemålvakt i klubben och skrev under fredagen på ett nytt avtal som sträcker sig över säsongen 2021.

– Jag är otroligt glad över att vi har kommit överens. Jag trivs väldigt bra i staden och i MFK, så jag är väldigt nöjd med att få det här på plats. Det ser ljust ut för framtiden, säger svensken i en kommentar på klubbens hemsida.

– Jag är extremt glad och nöjd med att vi kunde landa det här avtalet. Det här var en av de allra viktigaste brickorna att få på plats, något som gör att vi är väldigt trygga på målvaktsposten i några år framöver, säger Moldes Erling Moe i en kommentar på hemsidan.

Linde är den här säsongen noterad för tio matcher i norska högstaligan som Molde just nu toppar med en poäng ner till Odd på andraplats i serien.

Andreas Linde var en del av det svenska U21-landslag som vann EM-guld 2015, men kom däremot inte till spel i någon match i mästerskapet i Tjeckien. Däremot spelade han samtliga matcher för Sveriges landslag i OS 2016 i Brasilien.