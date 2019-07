Uppgifter: West Ham i samtal med Frankfurt om succéanfallare

Eintracht Frankfurts franske anfallare Sebastien Haller bildade under förra säsongen ett sylvasst anfallspar ihop med Luka Jovic, som tidigare i sommar blev klar för Real Madrid. Nu kan även Haller snart vara förlorad för den tyska Bundesliga-klubben.

The Guardian uppger att West Ham är intresserat av anfallaren, då klubben är i behov av en offensiv förstärkning efter att Marko Arnautovic nyligen lämnade för spel i kinesiska klubben Shanghai SIPG. Tränaren Manuel Pellegrini var först hoppfull om att få in Maxi Gomez från Celta Vigo, men nu är i stället anfallaren snart klar för Valencia och därmed har Pellegrini fått sikta in sig på en ny anfallare – nämligen Haller.

West Ham ska, enligt uppgifterna, föra samtal med Frankfurt om en affär värd 40 miljoner pund, drygt 471 miljoner kronor och ännu väntar Haller och hans representanter på om klubbarna kan komma överens.

Haller anslöt under sommaren 2017 till Frankfurt från nederländska klubben Utrecht och är totalt noterad för 24 mål och 13 assist på 60 matcher i Bundesliga.