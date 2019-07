Ny assisterande tränare till Frej

IK Frej förstärker ledarstaben. Klubben går ut med att Magnus Österberg går in som assisterande tränare.

– Magnus Österberg kommer in i tränarstaben för ett stötta Lukas Syberyjski i hans dagliga arbete. Magnus har ett driv och en syn på den dagliga verksamheten som ska bli spännande att integrera i det tränarteam som dagligen jobbar på Vikingavallen. IK Frej får i Österberg in en modern tränare med både spets och djup. Det kommer att bli inspirerande för hela laget att få in honom i vår verksamhet säger Frejs klubbchef Janne Jonsson i ett uttalande på klubbens hemsida.

Frej ligger på 14:e plats i superettan efter 15 spelade matcher.