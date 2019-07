Officiellt: Roma värvar försvarare från Atalanta

Roma gör sin fjärde värvning för sommaren. Efter att Romklubben plockat in Leonardo Spinazzola, Amadou Diawara och Pau López, meddelade de under onsdagen att de värvat Gianluca Mancini från Atalanta.

– Jag kan inte vänta på att få börja det här nya äventyret, säger han till Roma TV.

Klubben meddelade att Mancini kommer att lånas in under den första säsongen för 2 miljoner euro, innan han köps loss för 13 miljoner euro nästa sommar. Ytterligare klausuler på 8 miljoner finns, samt en vidareförsäljningsklausul på 10 procent. Försvararen har skrivit under ett femårsavtal.

Mancini gjorde 48 matcher för Atalanta under två säsongen och har tidigare även spelat för Fiorentina och Perugia.