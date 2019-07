Uppgifter: Öster fortsätter värva - hämtar in HIF-mittfältare

Östers IF gjorde tidigare under onsdagen klart med James Keene. Nu verkar superettan-klubben vara på väg att ta in ytterligare en förstärkning.

Enligt Kvällsposten kommer Johan Persson, med sex månader kvar på kontraktet, att lämna Helsingborg för Växjölaget.

– Jag har kontrakt med HIF året ut och det är det jag förhåller mig till, säger mittfältaren själv till tidningen.

30-åringen kom till Helsingborg från Hammarby för ganska precis två år sedan. Han har gjort 30 framträdanden för klubben och står noterad för ett mål och en assist.