Uppgifter: Rodeiguez är Atléticos förstaval - går före Eriksen

James Rodriguez är under kontrakt med Real Madrid, men om mittfältaren tillhör Real under kommande säsong återstår att se. Under sommaren har det bland annat kommit uppgifter om att Napoli, Atlético Madrid och Paris Saint-Germain ska vara ute efter Rodriguez signatur.

Och enligt uppgifter till spanska Marca är Rodriguez Atléticos förstaval i jakten på en ny mittfältare. Klubben har tidigare kopplats samman med Tottenhams Christian Eriksen, men då danskens prislapp är högre än Rogriguez ska colombianen nu vara prioriterad.

Rodriguez har de två senaste säsongerna varit utlånad från Real till Bayern München.