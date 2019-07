Uppgifter: Everton överens med Juventus om anfallare - läkarundersöks på onsdag

Juventus italienske anfallare Moise Kean, 19, fick under förra säsongen lite av ett genombrott med sex mål på 13 matcher i Serie A. Dessutom fick han i november i fjol göra debut i det italienska A-landslaget och senare under våren stod han för ett mål mot Finland och ett mot Liechtenstein i EM-kvalet.

I förra veckan uppgav däremot The Guardian att anfallarens framtid kan vara på annan plats än i Turin, då Everton ska vara intresserat av att värva anfallaren, men att klubben tvekar, då Juventus vill ha en återköpsklausul på 60 miljoner euro, drygt 634 miljoner kronor.

Nu ska parterna dock vara överens. Trovärdiga engelska tidningen The Guardian uppger att parterna är överens om en övergångssumma på 32 miljoner euro, drygt 34 miljoner kronor och att Kean förväntas flyga till England under onsdagen för att slutföra flytten. Affären kan dock till och med kosta Everton 40 miljoner euro, drygt 423 miljoner kronor om alla bonusar i överenskommelsen slår in.

Gällande återköpsklausulen som Juventus ville ha, så blir det ingen sådan. Däremot kommer Turin-klubben att få kännedom om det i framtiden kommer in bud på Kean, så att klubben kan matcha de buden.