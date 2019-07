Nya uppgifter: Newcastle förbereder nytt bud på Krafth

Tidigare under onsdagen kom uppgifter från The Sun om att Amiens nobbat ett bud från Newcastle på den svenska högerbacken Emil Krafth värt 4,5 miljoner pund. Enligt tabloiden ville Amiens åt mer pengar för svensken, men The Sun uppgav samtidigt att de var tveksamma till om Newcastle skulle vilja höja sitt bud.

Men så kan det bli i alla fall skriver sportwitness.uk som hänvisar till soccerlink.fr, som påstår att Newcastle kommer att återkomma med ett bättre bud på Krafth då de vill slutföra affären.

Under förra säsongen noterades Krafth för ett mål och en assist på 35 framträdanden i Ligue 1.