Uppgifter: Målvakt nära att återvända till IFK Norrköping - Mitov Nilsson går till Sundsvall

David Mitov Nilsson var en viktig kugge när IFK Norrköping oväntat vann SM-guld 2015. De senaste säsongerna har dock målvakten haft problem med skador och under årets säsong har han fått stå till sidan för Isak Pettersson.

Under fredagen skriver Expressen att Mitov Nilsson nu lämnar Peking för spel i Gif Sundsvall, som tidigare i somras sålde förstamålvakten William Eskelinen till danska AGF.

Att Mitov Nilsson nu verkar lämna gör också att Peking, enligt Expressen, är nära att ta in Andreas Vaikla som ersättare. Den estniske målvakten spelade i Norrköping från 2015 till 2017 och är just nu under kontrakt med norska Kristiansund.

Sedan tidigare finns uppgifter om att Maic Sema, som just nu spelar i Sundsvall, går till IFK Norrköping.