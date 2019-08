Rodgers bekräftar - Leicester har accepterat Manchester Uniteds bud på Maguire

The Telegraph menade under gårdagen att Manchester United har kommit överens med Leicester om en prislapp för Harry Maguire. Under fredagskvällen bekräftade även Leicesters manager Brendan Rodgers att klubbarna har en överenskommelse.

– Det finns fortfarande lite att reda ut, med Harrys läkarundersökning och det personliga kontraktet men det är som det är. Han är en speciell spelare och en spelare som vi inte vill förlora men det är något vi får följa under helgen. Finns det något mer att säga kommer vi göra det, säger han till Sky Sports.

– Just nu så har klubbarna kommit överens, men det är fortfarande lite arbete kvar innan allt är klart.

Telegraph rapporterade att prislappen kommer att bli ungefär 85 miljoner pund, cirka 995 miljoner kronor. Maguire skulle i så fall bli den dyraste mittbacken genom alla tiden, en plats som just nu innehas av Liverpool Virgil van Dijk.