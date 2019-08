Hammarby uppges diskutera nyförvärv från Los Angeles Galaxy

Hammarby uppges vara ute efter en ny förstärkning till föreningens backlinje. Amerikanska podcasten Corner of the Galaxy uppger att Zlatan Ibrahimovics MLS-klubb Los Angeles Galaxy har erbjudit norske backen Jörgen Skjelvik, 28, till Hammarby, som kan vara intresserat av att värva norrmannen.

Skjelvik har tidigare tillhört både Helsingborgs IF under en lånesejour och Kalmar FF mellan 2012 och 2013 i svensk fotboll. Efter tiden i Småland gick han, via Rosenborg, i januari 2018 till Galaxy och är totalt noterad för 46 framträdanden i klubben. Däremot har han i år fått varierat med speltid, vilket kan öppna för en flytt tillbaka till Norden.

Enligt podcasten är det oklart om det blir en affär mellan klubbarna, men rapporterar att det “finns hopp om att det kan slutföras innan övergångsfönstret (i MLS) stängs på onsdagen klockan 21:59”. Dock har Hammarby mer tid på sig att värva spelaren, då det svenska transferfönstret inte stänger förrän 13 augusti.