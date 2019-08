BBC: Arsenal och Chelsea överens - Luiz byter klubb för fyndpris

Chelseas brasilianske mittback David Luiz, 32, rapporterades under onsdagen vara på väg bort från Chelsea för flytt till lokalrivalen Arsenal. Enligt ansedda franska tidningen L’Equipe ska mittbacken ha vägrat träna med Chelsea under onsdagen, då han vill få igenom en flytt till just rivalen Arsenal.

Nu uppger BBC att klubbarna är överens om en övergång värd åtta miljoner pund, drygt 94 miljoner kronor. Luiz förväntas därmed nu, under den torsdagen, genomföra den obligatoriska läkarundersökningen innan övergången är i hamn. Luiz kan därmed ses som en ersättare till Laurent Koscielny som nyligen lämnade Arsenal för Bordeaux.

Luiz har tillhört Chelsea sedan 2016, då han återvände till klubben efter ett par säsonger i franska Paris Saint-Germain. Luiz spelade under Arsenals nuvarande tränare Unai Emerys ledning när han tillhörde den franska storklubben.

Luiz blev i fjol noterad för 36 framträdanden i Premier League.