Inför säsongen hämtade Juventus in Luca Pellegrini från Roma. Men under kommande säsong kommer ytterbacken att spela i Cagliari, som på måndagen skriver att man lånar in Pellegrini kommande säsong.

I Pellegrinis avtal finns dessutom en köpoption.

Pellegrini var utlånad från Roma till Cagliari i fjol och svarade då för tolv tävlingsmatcher i klubben.