Uppgifter: Ribery till Fiorentina

Franck Riberys kontrakt med Bayern München gick ut efter den gångna säsongen. Det blev totalt tolv säsonger och 23 titlar i den tyska storklubben.

Nu rapporterar italienska journalisten Fabrizio Romano att Ribery nått en överenskommelse med Serie A-klubben Fiorentina.

Kontraktet för den 36 år gamla fransmannen ska gälla till juni 2021 och läkarundersökningen kommer ske under veckan.

Fiorentinas tränare Vincenzo Montella har också uttalat sig.

– Jag vill ha funktionella spelare, om det är stora namn är det ännu bättre. Ribery är allt det här och jag tror det är rätt för alla, säger Montella enligt goal.com.

Ribery har tidigare representerat klubbar som Galatasaray och Marseille och gjorde 81 matcher i landslagströjan.

