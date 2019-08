Uppgifter: Malmö kan sälja Innocent

Nigerianen Bonke Innocent kan säljas till Maccabi Haifa. Det rapporterar den israeliska sajten sport5. Övergångssumman för 23-åringen ska enligt sajten handla om 450.000 euro.

Mittfältaren värvades till Malmö i augusti 2017 från norska Lilleström.

Han kostade klubben cirka åtta miljoner kronor och skrev på ett kontrakt som löper över 2021. Innocent har fått sparsamt med speltid i Malmö och har totalt gjort 26 framträdanden i allsvenskan.

Maccabi Haifa target midfielder Bonke Innocent from Malmo who will be in Israel to play against Bnei Yehuda in Europa League qualifying https://t.co/sP0Ee8Haje

— Israel Sports Rabbi (@thesportsrabbi) August 28, 2019