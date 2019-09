Officiellt: Chelsea-mittfältare på lån till fransk klubb

Chelsea meddelade under lördagskvällen att mittfältaren Tiemoue Bakayoko, 25, åter lånas ut. Bakayoko var under förra säsongen utlånad till Milan och blir under den här säsongen uthyrd till Ligue 1-klubben Monaco. Därmed återvänder han till klubben som han under sommaren 2017 lämnade för spel i just Chelsea.

Bakayoko gjorde förra säsongen ett mål och en assist på 42 matcher med Milan i alla turneringar. Mittfältaren uttalade sig efter säsongen om att han gärna ville stanna i Milanoklubben, men så blev det alltså inte nu. Bakayoko fick under sin första säsong med Chelsea gott om speltid med 43 matcher i alla turneringar och har avtal med Londonklubben fram till sommaren 2022.