Uppgifter: Tidigare Öster-tränaren söker sig till Åland

Under Christian Järdlers ledning i Öster vann laget endast mot Halmstads BK i våras, och förlorade sedan tio matcher efter det. Under sommaren fick Järdler sparken från Östers IF och var uppgiven. I samband med uppsägningen sa han så här till HD:

– Jag är trött på att sova dåligt på nätterna och ständigt grubbla.

Nu verkar det som att Järdler kan komma att lämna Sverige för att söka sig till Finland, skriver Ålandstidningen. Enligt uppgifter ska Järdler ha besökt IFK Mariehamn för att eventuellt anta ett nytt tränarjobb i den finska klubben.