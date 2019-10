ÖSK nära beslut om Mehmeti: "Ser positivt på framtiden - men skadorna med i beräkningen"

Förre Malmö FF-anfallaren Agon Mehmeti, 29, skrev i vintras på ett avtal med Örebro SK över ett år, men med en option om förlängning med två år. Anfallaren är hittills noterad för två mål på 13 inhopp i allsvenskan och nu när kontraktet går mot sitt slut är ÖSK nära ett beslut om huruvida klubben ska förlänga med spelaren.

– Jag ser positivt på framtiden för Agon i ÖSK men skadorna måste finnas med i beräkningen. Det blir en dialog mellan mig och det medicinska teamet om hur matchfit vi kan få honom. Där är vi väldigt nära ett beslut och vår ambition är att ge ett besked och ett beslut under det närmaste veckan om hur vi ser på Agons framtid, säger ÖSK-managern Axel Kjäll till NA.

Mehmeti har under senaste åren haft återkommande skadeproblem och behövde därmed i början av säsongen tid ute på träningsplanen för att komma i form. ÖSK hoppades, enligt NA, än dock på att anfallaren skulle kunna spela än mer under säsongen, men fortsatta skavanker har bidragit till att det inte blivit så.

– Jag tycker att det har blivit lite för ryckigt, framförallt under de två sista månaderna. Våren var en tillvänjningsperiod där han skulle komma in i det. Vi hade sedan förhoppningar under sommaren men nu har de här hälsenorna spökat lite grand. För mig är det otroligt imponerande att han kan hålla den kvaliteten i inhoppen trots att han tränar så sparsamt. Men det blir för få timmar på träningsplanen och det blir ohållbart över tid, säger Kjäll till tidningen.