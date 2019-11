Guardian: Juventus och Manchester Unied bland 20 klubbar som jagar Håland

Norske supertalangen Erling Braut Håland, 19, har i år imponerat med 16 mål på tolv matcher för Red Bull Salzburg i Österrike och med sex mål på tre matcher i gruppspelet i Champions League. Det har lett till spekulationer om en flytt till en större klubb.

Nu rapporterar trovärdiga engelska tidningen The Guardian att Manchester United och Juventus följer anfallaren, men att konkurrensen är stor, då hela 20 klubbar uppges följa anfallaren, som enligt tidningen i sommar mycket väl kan vara till salu.

Enligt The Guardian ville Juventus redan under sommaren 2018 värva Håland från Molde, men fick nobben, då talangen ville gå till en klubb, där han skulle få speltid, vilket han också fått i Salzburg. Manchester United ska samtidigt också under en längre tid följt talangen, då tränaren Ole Gunnar Solskjær hade spelaren under två säsonger i Molde och känner till spelaren bra.

Bland de andra intressenterna för talangen finns, enligt tidningen, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern München och Chelsea.

Håland lämnade i vintras Molde för spel i Salzburg.