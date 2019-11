GAIS roterar - tre spelare lämnar truppen

GAIS möblerar om i spelartruppen inför nästa säsong och nu står det klart att tre spelare lämnar klubben, samtliga värvades under 2018 varav två under sommarfönstret.

Det handlar om Andreas Östling, Alexander Angelin och Karl Bohm meddelar GAIS på sin hemsida.

Östling värvades inför säsongen 2018 där han gjorde 25 matcher, 17 från start och fem mål. Denna säsong har en skada hindrat honom från spel och det har bara blivit fyra matcher för den 26-årige mittfältaren.

29-årige Angelin värvades också han under 2018 men i sommarfönstret då han lämnade BK Häcken. Även han har varit skadad under säsongen och noterats för tio matcher, och även här erbjöds ingen kontraktsförlängning. Karl Bohm med förflutet i bland annat IFK Göteborg värvades också under sommaren 2018 och har i år spelat 22 matcher med ett mål och tre assister i protokollet.

Efter den gångna säsongen hade de två parterna möjlighet att bryta kontraktet vilket man i samförstånd nu har gjort, skriver GAIS som önskar alla tre lycka till i framtiden.