Uppgifter: Pochettino är önskad i Bayern München

Efter en tuff säsong i Premier League med klubblaget Tottenham Hotspurs så ser det ut som att tränaren Maurizio Pochettino hänger löst.

Tränaren sa senast förra året att om klubben vann Champions League så skulle han lämna klubben, ett uttalande som mött kritik och ifrågasatt tränarens vilja att stanna kvar som tränare. Han kontrakt med Tottenham löper till 2023, men andra klubbar har fått upp ögonen för argentinaren.

Närmare bestämt Bayern München, klubben sparkade sin tränare Niko Kovac denna månaden. In istället fick Hansi Flick hoppa in. Enligt The Sun ska tränaren fortsätta träna laget säsongen ut, men skulle det vara så att Pochettino lämnar Tottenham så är han av intresse.

– Om han lämnar “Spurs”, vilket ser troligt ut, så kommer Bayern göra allt för att få honom. Å andra handen kommer alla andra stora klubbar göra det med så som Real Madrid och Manchester United, säger en källa till The Sun.