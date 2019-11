Uppgifter: Djurgården visar intresse för mittfältare från J-Södra

Djurgården förbereder sig för att nästa säsong försöka spela sig in i Champions Leagues gruppspel, efter att Dif vann SM-guldet under 2019. Då menar FotbollDirekt att Dif är intresserat av Jönköpings Södras Amir Al-Ammari, som under 2019 stod för sju mål när J-Södra precis missade kvalplatsen i superettan.

– Jag är inte förvånad över att han uppmärksammas av större klubbar. Konstigt vore annars. Det ska man göra om man tar så stora steg som han har gjort, säger klubbens sportchef Andreas Jankevics till FotbollDirekt.se.

– Vi får se vad som händer. Det hänger mycket på vad han själv vill och om som exempelvis Djurgården kommer med ett bud så ska vi lyssna.

Amir Al-Ammari kom till J-Södra från Husqvarna inför säsongen 2018. Han har representerar Sveriges U19-landslag och Iraks U23-landslag, som han så sent som i går blev målskytt för laget i en landskamp mot Syrien. Han har kontrakt även över nästa säsong med J-Södra.