Varberg bekräftar - nära tidigare Bajen-mittfältare: "Detaljer ifrån varandra"

Varbergs Bois blev i år för första gången i klubbens historia uppflyttat till allsvenskan. Nu är föreningen överens med ett nytt nyförvärv, rapporterar GT. Tränaren Joakim Persson bekräftar också för tidningen att Bois är nära att värva Robin Tranberg, 26.

– Vi är lite detaljer ifrån varandra bara, säger tränaren till tidningen.

Även Hallands Nyheter uppgav under onsdagen att Tranberg är nära Varberg, men enligt GT ska nu parterna, trots Perssons ord, vara helt överens.

Tranberg har under senaste tre åren tillhört Dalkurd, men har även en bakgrund i Varberg med spel i föreningen under 2014 och 2015. Mittfältaren tillhörde även under flera år Hammarby och spelade för klubbens seniorlag mellan 2012 och 2013.