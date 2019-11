Zidanes markering efter flyttryktena: ”Han kommer inte lämna”

Vinicius Junior värvades till Real Madrid från brasilianska klubben Flamengo i maj 2017 för en summa som uppgavs ligga på omkring 450 miljoner kronor. Övergången skedde i juli 2018 efter att spelaren fyllt 18 år.

Sedan ankomsten har han blandat och gett och den här säsongen har 19-åringen till stor del förpassats till bänken. Hittills har det blivit åtta matcher i La liga av totalt 13, flera av dem inhopp.

Det har tagit fart på rykten om flytt i januari, bland annat rapporterade Football-Espana att Real Valladolids president och legendaren Ronaldo är intresserade.

– Jag skulle älska att värva Vinicius, förra säsongen räddade han Real Madrid från ett misslyckande, ska Ronaldo ha sagt uppger Football-Espana.

Men nu fastställer tränaren Zinedine Zidane att Vinicius blir kvar i Real Madrid.

– Han kommer inte lämna. Vi har 26 spelare och det är sant att han inte spelat så mycket men vi kommer att förlita oss på honom. Tiden är inte inne än men den kan komma snart, säger Zidane enligt Marca.

Real Madrid ställs mot Deportivo Alavés på bortaplan under lördagen med avspark 13:00. Matchen visas i C More Fotboll och streamas på cmore.se.