Uppgifter: West Ham funderar på Fredrik Ljungberg

Fredrik Ljungberg förbereder sig på att ta sig an Norwich under söndagen i första matchen som Arsenaltränare. Under lördagen menade 42-åringen att han inte fått någon indikation på hur länge han kommer ha posten.

– De har inte gett någon indikation på hur länge eller hur kort (jag kommer vara tränare). De sa bara att jag skulle koncentrera på nästa match och göra så bra jag kan, så får vi ta det därifrån sen, sa han till Sky Sports.

Skulle han inte få förlängt av Arsenal verkar det som att svensken kommer ha andra möjligheter, då West Ham enligt The Guardian håller West Ham koll på Ljungberg. West Ham, som under lördagen bröt en förlustsvit på tre matcher med en 1-0-seger mot Chelsea, har ryktats vara nära att sparka tränaren Manuel Pellegrini och enligt den brittiska tidningen ska Ljungberg vara ett alternativ klubben ser sig om efter andra alternativ.

Arsenal är den första klubben svensken basar över som huvudtränare. Han har tidigare varit assisterande tränare i Wolfsburg samt huvudtränare i olika akademilag i Arsenal.