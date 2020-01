Klart: HIF lånar ut Carl Thulin

Helsingborgs IF lånar ut Carl Thulin till Eskilsminne IF under kommande säsong. Det innebär att 20-åringen är tillbaka i klubben han var utlånad till även under fjolårssäsongen och stod då för 20 matcher, varav 18 från start i division 1.

HIF har dock möjlighet att kalla tillbaka försvararen vid behov, något man även gjorde förra säsongen då Thulin spelade två matcher i allsvenskan varav en från start.

“Vi önskar honom stort lycka till under utlåningen”, skriver HIF på sin hemsida.