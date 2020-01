Tidigare Chelsea-spelare kan bli assistent till Moyes: "En av flera vi pratat om"

Tidigare Everton- och Manchester United-tränaren David Moyes tog nyligen över som ny chefstränare i West Ham och håller nu på att sätta sin ledarstab. Ett namn som är uppe på tapeten som ny assisterande tränare till Moyes är förre Chelsea-, Liverpool och West Ham-mittfältaren Joe Cole. 38-åringen avslutade under 2018 sin spelarkarriär i Tampa Bay Rowdies och är därmed fri på marknaden.

– Vi tittar på vad vi kan få in till klubben. Joe Cole är en av flera vi har pratat om och som vi överväger att ta in. Jag tror inte att vi kommer att sätta allt (hela ledarstaben) just nu, det kan dröja fram till sommaren, säger Moyes enligt Sky Sports.

Moyes tog över 29 december och har hittills lett West Ham till en 4-0-seger mot Bournemouth i Premier League och till en 2-0-seger mot Gillingham i FA-cupen. Härnäst väntar på fredag Sheffield United i ligan. West Ham är på 16:e-plats i Premier League.