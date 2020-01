Officiellt: Milan-anfallare lämnar för konkurrent

Milan meddelade under tisdagen att Fabio Borini, 28, lämnar klubben för flytt till seriekonkurrenten Hellas Verona. Borini lämnade under sommaren 2018 Sunderland för spel i Milan, men har under den här säsongen fått knapp speltid med endast spel i två matcher i Serie A.

Hellas Verona är just nu placerat på niondeplats i Serie A, en plats bättre än Milan som är tia i ligatabellen. Härnäst väntar Bologna på söndag för Borinis Hellas.

Borini har tidigare representerat klubbar som Liverpool, Roma, Parma, Chelsea och Swansea. Tidigare sträckte sig Borinis avtal med Milan till sommaren 2020.